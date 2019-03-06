СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-06T12:20:22+03:00

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ВТБ поможет одному из фермерских хозяйств стать крупнейшим в России. Речь идет о компании «Мастер Гриб», которая будет обеспечивать еще больше потребителей качественной продукцией отечественного производства. Банк открыл для предприятия кредитную линию в размере 1,2 млрд рублей сроком на семь лет. Это будет строительство крупного агрокомплекса в Калужской области. Известно, что кредитование осуществляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Минсельхозом России.

Как рассказал старший вице-президент банка Руслан Еременко, ВТБ активно поддерживает проекты предприятий агропромышленного комплекса в регионах. В случае с производителем шампиньонов, заемные средства предоставляются на строительство фермы полного цикла по выращиванию грибов. На агрокомплексе, общая площадь которого составит 86 тысяч квадратных метров, создадут собственное производство субстрата - почвы для выращивания грибов, а также обустроят зоны для выращивания грибов по особой технологии. При этом на предприятии дополнительно создадут свыше 400 новых рабочих мест.

По словам генерального директора компании «Мастер Гриб» Александра Тинькова, благодаря сотрудничеству с ВТБ предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже во втором квартале 2019 года. Здесь планируют нарастить производство по глубокой переработке грибов до 10 тысяч тонн в год и поставлять их в основные торговые сети.

ИСТОЧНИК KP.RU