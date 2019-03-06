В Ростовской области число заболевших ОРВИ идет на спад

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-06T12:20:22+03:00

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Несмотря на то, что за окном весна, в Ростовской области продолжают регистрировать случаи заболевания гриппом и ОРВИ. Правда, число заболевших вирусной инфекцией все же идет на спад. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, на минувшей неделе было зарегистрировано почти 18 тысяч заболевших. При этом в Ростове-на-Дону более шести тысяч случаев.

Цифры хоть и внушительные, но ниже эпидемического порога, который рассчитывается на протяжении нескольких лет для каждой недели года. При этом официально подтверждено 77 случаев заболевания гриппом. Лидирует, так называемый "гонконгский" грипп, на втором месте "свиной" - по 62,3 и 37,3 процента соответственном.

Эпидемиологи просят жителей Дона не терять бдительность, а тем, кто не делал прививку, стараться избегать мест массовых гуляний, и, в случае заболевания, сразу же обращаться к врачам. Поскольку грипп опасен своими осложнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU