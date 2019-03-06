СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-06T12:26:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 7 марта будут отключать свет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 7 марта будут отключать свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 7 марта 2019: где и когда. Предпраздничный день некоторым жителям донской столицы запомнится отключением электричества. Об этом рассказали энергетики, сообщив об очередных плановых работах, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света

7 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 98; пер. Доломановский 70, 70А; пер. Халтуринский 103; ул. Филимоновская 40-66, 65-91; пер. Гвардейский 26-38; ул. Лермонтовская 27-41, 14

- ул. Города Волос 119; ул. Красноармейская 133/117

7 марта марта с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический 49/1, 49, 49/3, 53, 51, 47 07.03.19

ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2

с 7 по 15 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Каменобродская 3-27, 2-14А; ул. Боряна 3-29, 6-28; ул. Баграмяна 13-19, 6-18; ул. Алагирская 3-27, 2-18; пер. Персиановский; ул. Армянская 23-29

пос. Мясникован: пер. Закарпатский 10-12; ул. Армянская 10-16; ул. Атарбекова 21-77, 22-110; ул. Боряна 30-100, 33-95; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82

ул. Павлодарская 65-183, 30-120; ул. Безымянная Балка 138-166

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU