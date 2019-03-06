СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-06T12:35:21+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону 8 марта 2019: будет хмуро, но тепло. Как говорят метеорологи, пятница, 8 марта, станет самым теплым днем уходящей недели. Так, в среду 6 марта, в дневные часы ожидается еще плюс девять градусов выше нуля. В четверг, 7 марта, потеплеет до девяти градусов тепла. А вот в пятницу, 11 марта, уже до плюс одиннадцати. Все эти дни осадков синоптики не прогнозируют.

При этом в ближайшие выходные будет также хмуро, но на дворе по прежнему будут царитьи плюсовые температуры - на столбиках уличных термометров прогнозируют от пяти до десяти градусов тепла. Правда, в воскресенье, 10 марта, во второй половине дня начнется дождь, который, похоже, будет идти всю ночь. С ливня стартует и следующая рабочая неделя. Так, что лучше прихватить с собой зонт.

ИСТОЧНИК KP.RU