2019-03-06T12:43:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону наркологическую клинику оштрафовали на 30 тысяч рублей за раритетное оборудование

По правилам, его должны были списать несколько лет назад
Ольга ГОПАЛО
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Клиника должна заплатить в казну государства тридцать тысяч рублей.Клиника должна заплатить в казну государства тридцать тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области наркологическая клиника была подвергнута административному штрафу за нарушения. Они всплыли после проверки, которую провели специалисты регионального Управления Росздравнадзора. Они посетили одно из городских медучреждений, которое занимается лечением зависимостей и нашли там целый музей ретро-техники.

- Медицинская организация в своей работе использовала «раритетные» медицинские изделия, - рассказала официальный представитель ведомства Елена Нечай. - Так, аппарат искусственной вентиляции легких был произведен еще в 1987 году, а срок эксплуатации одной из его деталей истек в 1990-м. Кроме того, воздушный стерилизатор необходимо было списать в 2002 году, а дозатор и аппарат для электроконвульсивной терапии - два-три года спустя.

К слову, столь «бережливое» отношение к оборудованию привело клинику к административной ответственности в виде штрафа. Теперь клиника должна заплатить в казну государства тридцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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