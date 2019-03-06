2019-03-06T13:11:21+03:00
Общество

В Ростовской области на тысячу женщин приходится 867 мужчин

Такие цифры озвучили донские статистики
Ольга ГОПАЛО
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Такие цифры озвучили донские статистики. Фото: КАЗАНЦЕВА Татьяна.Такие цифры озвучили донские статистики. Фото: КАЗАНЦЕВА Татьяна.
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В Ростовской области статистики сделали любопытную подборку к 8 Марта. А именно - подсчитали, сколько в регионе живет мужчин и женщин. Оказалось, что на тысячу женщин на Дону приходится 867 мужчин.

При этом средний возраст донских женщин на начало минувшего года (это последние данные статистиков, - прим. автр.) больше, чем у мужчин на 5,03 года. Он составил 43,26 года.

Кроме того, в регионе все живет 2 260 752 женщин. Если переводить на процентное соотношение, то это 53,6 процента.

Напомним, в Ростове-на-Дону в пятницу, 8 марта, будет хмуро и без осадков, а в ближайшие выходные гуляния по случаю праздника, а также Масленицы пройдут во всех городских парках. Кроме того, в сам женский день пройдут концерты, куда можно пригласить женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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