В Ростове-на-Дону было выявлено 850 нарушений в работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-06T13:14:15+03:00

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В Ростове-на-Дону прошли проверки работы городского транспорта, после так называемой транспортной реформы - она случилась осенью прошлого года. Суть в том, что практически все городские маршруты стали автобусными. То есть расплачиваться в них можно пластиковыми картами, кроме того, действуют еще и льготы. При этом на маршруты вышел транспорт новых для города перевозчиков.

В итоге, специалисты Департамента транспорта донской столицы промониторили, как они выполняют контракт и выявили 850 нарушений. Их львиная доля касается того, что перевозчики нарушают утвержденное расписание движения транспорта, еще две сотни нарушений, когда они едут не по утвержденной схеме маршрута. Были выявлены и шесть фактов того, что внешний вид и состояние транспорта не соответствовали тем требованиям, которые были в конкурсных заявках. И еще были установлены пять фактов проезда остановок, при том что водителя просили на них остановить.

В итоге за неисполнение требований муниципальных контрактов перевозчикам были направлены 64 претензии. Если они не исправят нарушения, в дальнейшем их ждет штраф. А если будут иметь систематический характер, то чиновники вправе и расторгнуть с ними договор.

ИСТОЧНИК KP.RU