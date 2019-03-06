2019-03-06T16:13:22+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в стоящий грузовик на трассе под Ростовом-на-Дону, двое пострадавших

В больницу доставлены молодые люди 16 и 22 лет
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской областиФото: Управление информационной политики правительства Ростовской области
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Сегодня утром, 6 марта, на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП: легковушка ВАЗ-2114 врезалась в стоящий на обочине грузовик.

- В 10:15 на 1031 километре (Аксайкий район) 22-летний водитель ВАЗ допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП пострадали он сам и его 16-летний пассажир, их доставили в больницу, - рассказали "КП" в отделе пропаганды донского управления ГИБДД.

На место аварии выезжали специалисты Южного пожарно-спасательного отряда, которые призваны оберегать аэропорт Платов. Они оказывали пострадавшим первую помощь и сообщили, что в отечественной легковушке была еще одна пассажирка, которая отказалась от медпомощи.

Напомним, вчера недалеко от трассы М-4 (под Новошахтинском) произошла похожая авария. ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, залетел под "КамАЗ" и превратившаяся в груду металла. Водитель чудом выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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