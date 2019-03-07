2019-03-07T08:04:17+03:00
Общество

Необычно яркий НЛО, зависший над городом, поразил жителя Ростова-на-Дону

Очевидец поделился видео со светящимся объектом в социальной сети
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео очередного таинственного огня, снятого в небе над южной столицей. Очевидец выложил ролик, где на абсолютно темном фоне горят несколько белых точек, но одна из них светится особенно ярко. Ее поведение заставило мужчину подумать, что он сошел с ума.

- Из своего окна на Каширской я видел, как что-то висело над Ростовом либо за его приделами. Видел это больше 40 минут. Намного выше домов и явно очень далеко, скорее всего, за городом. Камера не такая чувствительная, чтобы снимать звезды. На видео только и видно фонари во дворах, прожектор с парковки и это, - написал автор ролика.

Неопознанный объект в небе над Ростовом 7.3.2019 .Ростов-на-Дону Главный

За кадром он рассказывает, что сначала подумал о салюте. На его глазах объект, взлетел, потом начал медленно падать и завис в одной точке. В комментариях ростовчане не поверили мужчине. Многие высказывались о том, что "НЛО" на видео - обычный фонарь. В районе улицы Каширской сейчас строится множество высоток, над которыми стоят подсвеченные краны. Именно это, по мнению большинства комментаторов, и увидел местный "Фокс Малдер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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