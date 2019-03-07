2019-03-07T08:41:36+03:00
Происшествия

Элитный спорткар разбился вдребезги, врезавшись в грузовик в Ростове-на-Дону

Горожане гадают с какой скоростью он летел
Илья БОГОМОЛОВ
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Последствия ДТП. Фото из группы ВК "ПРО АВТО РОСТОВ | AAA61".Последствия ДТП. Фото из группы ВК "ПРО АВТО РОСТОВ | AAA61".
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Днем, 6 марта, в Ростове произошло дорогое ДТП: на улице 56-й Армии спорткар Audi R8 на полной скорости врезался в стоящий военный "КамАЗ". Фото и видео с места аварии активно обсуждаются в социальных сетях. От удара у иномарки, стоимость которой может достигать 7 миллионов рублей, оказалась полностью разорвала правая сторона задней части. О пострадавших не сообщается. Ростовчане, обсуждая происшествие, пишут, что несколько раз видели этот спорткар гоняющим по улицам города. Для многих причина аварии очевидна - превышение скорости иномаркой. Но в соцсети достаточно оперативно появилась и версия водителя Audi R8, по которой он не виноват в случившимся.

- Полицейский "УАЗ Патриот" резко перестроился с крайнего левого ряда вправо, и тем самым создал аварийную ситуацию, а "Ауди" уходила от удара и зацепила припаркованный военный грузовик. КАСКО у "Ауди" не было, - сообщает паблик "Ростов Автомобильный" в Instagram, выложивший видео с места ДТП, снятое водителем спорткара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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