2019-03-07T10:25:54+03:00
Спорт

В полуфинале Кубка России "Ростов" сыграет с "Локомотивом"

Первый матч пройдет 3 или 4 апреля
Виктор ГОВОРОВ
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Гол Ивелина Попова в ворота "Краснодара" вывел "Ростов" в полуфинал Кубка РоссииГол Ивелина Попова в ворота "Краснодара" вывел "Ростов" в полуфинал Кубка РоссииФото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Стал известен соперник ФК "Ростов" в полуфинале Кубка России - им стал московский "Локомотив". Первый матч состоится 3 или 4 апреля, ответный - 15 или 16 мая.

Напомним, что в 1/4 финала турнира команда Валерия Карпина в двухраундовой дуэли переиграла "Краснодар". Первый поединок на выезде завершился вничью - 2:2, а на своем поле "желто-синие" оказались сильнее - 1:0. Победный гол забил новичок "Ростова", экс-футболист "Кубани" и московского "Спартака" Ивелин Попов.

Добавим, что накануне тренерский штаб "Ростова" пополнил Виталий Кафанов. Он хорошо известен болельщикам по работе с "желто-синими" во времена Курбана Бердыева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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