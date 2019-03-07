В полуфинале Кубка России "Ростов" сыграет с "Локомотивом"

СЕГОДНЯ 10:23 2019-03-07T10:25:54+03:00

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Стал известен соперник ФК "Ростов" в полуфинале Кубка России - им стал московский "Локомотив". Первый матч состоится 3 или 4 апреля, ответный - 15 или 16 мая.

Напомним, что в 1/4 финала турнира команда Валерия Карпина в двухраундовой дуэли переиграла "Краснодар". Первый поединок на выезде завершился вничью - 2:2, а на своем поле "желто-синие" оказались сильнее - 1:0. Победный гол забил новичок "Ростова", экс-футболист "Кубани" и московского "Спартака" Ивелин Попов.

Добавим, что накануне тренерский штаб "Ростова" пополнил Виталий Кафанов. Он хорошо известен болельщикам по работе с "желто-синими" во времена Курбана Бердыева.

ИСТОЧНИК KP.RU