2019-03-07T10:35:59+03:00
Общество

УРАЛСИБ запустил мобильный банк для малого бизнеса

С ним предприниматели смогут оперативно принимать финансовые решения, находясь вне офиса
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ запустил мобильное приложение «УРАЛСИБ Бизнес» для пользователей Интернет-банка «УРАЛСИБ - Бизнес Online», то есть для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Оно будет удобно для деловых людей, работающих вне офиса, собственникам и владельцам предприятий, которые хотят оперативно отслеживать движение денег и контролировать работу компании.

Сотрудники банка рассказали, что с помощью «УРАЛСИБ Бизнес» клиенты могут совершать следующие операции:

- отслеживать остатки на расчетном счете, а также получать и просматривать выписки по счетам;

- совершать платежи, в том числе, с использованием шаблонов;

- получать информацию об актуальных условиях кредитных продуктов банка УРАЛСИБ;

- отправлять в банк заявки на получение наличных, кредитов и банковских гарантий, а также отслеживать их статус;

- получать консультации специалистов банка в письмах или в онлайн-чате;

- получать информацию о ближайших офисах и банкоматах банка.

Мобильным приложением «УРАЛСИБ Бизнес» можно пользоваться с любого смартфона или планшета. Приложение доступно для установки в электронных магазинах AppStore или GooglePlay.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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