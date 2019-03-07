2019-03-07T10:46:12+03:00
Общество

Гарантийный фонд провел первую сделку с АО Банк «СМП»

Материал: НКО «Гарантийный фонд РО»
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Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»
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НКО «Гарантийный фонд РО» и АО Банк «СМП» поддержали ООО «ТЕРМОГРАД», предоставив кредит на пополнение оборотных средств, обеспечив его на 50% поручительством Гарантийного фонда. Предприятие на протяжении более 4-х лет занимается оптовой реализацией санитарно-технического оборудования от ведущих мировых компаний на рынке сантехники. Компания выполняет комплексное обслуживание: консультации, доставку, установку и последующее обслуживание инженерных систем. Обеспечивает наличие всех необходимых комплектующих, котлов, труб, насосов, кондиционеров, инструментов для монтажа систем в собственном интернет- магазине. Предоставляет гарантийный срок на товары от производителя.

- Банк «СМП» (АО) - наш партнер с прошлого года, а реально сотрудничать начал в этом, - сообщил Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – По информации банка, готовится ещё пара кредитных сделок под поручительство Гарантийного фонда.

Подробнее об услугах Фонда на сайте http://dongarant.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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