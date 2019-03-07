Просто, удобно и выгодно: Пять миллионов «Мультикарт» оформили клиенты ВТБ

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-07T13:56:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В банке ВТБ подсчитали, что их клиенты уже оформили более пяти миллионов «Мультикарт». Известно, что в тройке лидеров по объему эмиссии жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. При этом пятая часть из них - кредитные.

Как рассказала замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк, линейка карт была сознательно упрощена, благодаря чему и создан универсальный продукт с широкой бонусной программой – «Мультикарта». Такой подход позволяет максимально учитывать потребности большинства клиентов. При изменении их предпочтений нет необходимости в оформлении новой карты – достаточно переключить опцию вознаграждения и изменить бонусную составляющую. Платформа является универсальным решением для разных клиентских сегментов, при этом для каждого из них подготовлено индивидуальное предложение в виде повышенных ставок или дополнительных сервисов.

В банке рассказали, что наибольшей популярностью - у 72 процентов клиентов, оформивших «Мультикарту», пользуется бонусная опция «Cashback на весь оборот». Используя предложение, при оплате смартфоном можно возвращать денежные средства в размере до 2,5 процента. На втором месте опция «Сбережения» - она, в зависимости от оборота по карте, позволяет увеличить ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 пункта. Например, клиенты, подключившие эту опцию, могут получить по вкладу «Время роста» до 9,2% годовых. А на третьем месте по популярности – опция «Авто», которая предоставляет клиентам возможность получать доход не только от оплаты топлива, но и паркинга, а также всех покупок на АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU