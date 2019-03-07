Игроки "Ростов" поздравили женщин с 8 Марта, раздав билеты на матч

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-07T14:47:22+03:00

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Футболисты "Ростова" поздравили своих болельщиц с 8 Марта. Сегодня в обед, 7 числа, игроки команды вышли на пересечение улицы Пушкинской и переулка Университетского, где их уже ждали десятки представительниц прекрасного пола. Спортсмены раздали автографы и сфотографировались со своими поклонницами. Некоторым дамам достались билеты на матч и цветы.

Присутствовавшие пишут в социальных сетях, что к ростовчанкам приехали Данил Глебов и Артем Щадин. Рядом заметили главного тренера "желто-синих" Валерия Карпина, гулявшего с коляской. Многие девушки слишком поздно узнали о мероприятии и теперь жалеют, что не успели.

Известно, что следующая игра "Ростова" пройдет на домашней арене 10 марта в 14 часов (время и дата были изменены). Дончане будут принимать клуб "Арсенал" в рамках отечественного чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU