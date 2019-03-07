2019-03-07T15:48:20+03:00
Общество

Платки, кошельки, нижнее белье: что ростовчане покупают в сети к 8 Марта

Эти покупки, вполне возможно, уже завтра станут подарками
Илья БОГОМОЛОВ
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В топе покупок перед 8 Марта значатся одежда и нижнее белье.В топе покупок перед 8 Марта значатся одежда и нижнее белье.
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Аналитики Интернет-сервиса "Яндекс.Касса" выяснили, что жители Ростова-на-Дону чаще всего покупают в сети перед 8 Марта. В исследовании учитывались платежи пользователей сайта с 1 по 5 марта 2019 года.

Итак, средний чек ростовчанина за онлайн-покупки перед праздником в целом составил 2300 рублей. Среди покупок наибольшим спросом пользовались одежда, платки, кошельки и нижнее белье. На втором месте по популярности оказались книги. Замыкают ТОП-3 подарков косметика и парфюмерия, и только потом идут товары для дома, авторские поделки, билеты в кино и на концерты, ювелирные украшения и бижутерия, смартфоны и бытовая техника.

- Вероятно, в этом году многие ростовчане решили не стоять в очередях и заранее заказать букеты к 8 Марта с отложенной доставкой. В среднем за раз они тратят на цветы 2520 рублей. Перед праздником также активно покупают конфеты и продуктовые корзины, средний чек за которые — 2440 рублей, - добавили специалисты "Яндекса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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