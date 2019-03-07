2019-03-07T16:33:09+03:00
Авто

10 марта возле "Ростов-Арены" ограничат движение из-за футбольного матча

Игра пройдет днем
Илья БОГОМОЛОВ
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Дороги возле "Ростов-Арены". которые регулярно перекрывают во время футбола.Дороги возле "Ростов-Арены". которые регулярно перекрывают во время футбола.Фото: Яндекс.Карты
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Ростовский департамент автодорог информирует о новых ограничениях движения транспорта. Одно из них нас ожидает в воскресенье, 10 марта, во время футбольного матча клубов "Ростов" и "Арсенал". В этот день с 12 до 18 часов нельзя будет частично занят съезд с Южного подъезда к Ростову на дорогу, которая проходит к югу от "Ростов-Арены"; и с 16 до 18 часов - сама эта дорога. С 10 до 18 часов полностью перекроют для машин западный и восточный пешеходно-транспортные проезды стадиона. Напомним, игра начнется в 14:00.

Еще одно ограничение: в связи со строительными работами на проспекте Соколова, 86 с 26 марта и до конца 2019 года будет занята часть тротуара и запрещена остановка машин в створе указанного здания (восточная сторона проспекта). Пешеходам следует обходить объект по западной стороне улицы. В том же месте будет ограничено движение пешеходов по тротуару улицы Варфоломеева (северная сторона), обходить придется по южной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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