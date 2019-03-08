2019-03-08T09:15:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону проезд в маршрутках до «Меги» и по другим пригородным направлениям может вырасти

Власти хотят предоставить перевозчикам самим определять стоимость оплаты за поездки
Александр СТЕПАНОВ
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Нововведение коснется примерно четырехсот маршрутов.Нововведение коснется примерно четырехсот маршрутов.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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В текущем году пригородные и междугородние маршруты, которые сегодня выполняются из Ростова-на-Дону, будут массово переводить на нерегулируемый тариф, предоставляя перевозчикам самим право определять величину стоимости проезда по тому или иному направлению.

Соответствующее планы уже оформляются в виде готовых решений в правительстве региона, сообщает «Ростов-Транспорт» со ссылкой на источники во властных структурах.

Всего нововведение коснется более четырехсот маршрутов, включая направления на Б. Салы, Новошахтинск, Зерноград, Тацинскую, Миллерово, Волгодонск и т. д. Плюс такой вариант будет применен на рейсах в Аксай, включая популярные маршруты до ТЦ «Мега».

В областном правительстве считают, что такой подход будет способствовать формированию здоровой конкуренции между перевозчиками и повысить рентабельность их работы. На самом деле, полагают эксперты, если, например, перевозчик на конкретном маршруте только один (и такое не редкость), он спокойно может формировать свою ценовую политику, повышая стоимость проезда по собственному усмотрению: единственно, тариф все равно придется обосновывать и уведомлять об этом Минтранс не позднее, чем за три месяца.

В качестве мер противодействия, которые может использовать по отношении слишком алчным автопредприятиям, может стать изменение параметров маршрутов и приглашение новых перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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