2019-03-08T09:56:24+03:00
Общество

Ростовских чиновниц с 8 Марта поздравил певец Сергей Лазарев, который представит Россию на Евровидении-2019

А глава горадминистрации южной столицы Виталий Кушнарев признался со сцены в любви ко всем ростовчанкам
Александр СТЕПАНОВ
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Сергей Лазарев выкладывался по полной программе, заводя зал. Фото: InstagramСергей Лазарев выкладывался по полной программе, заводя зал. Фото: Instagram
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Звездой, приглашенной в этом году поздравить сотрудниц городской и восьми районных администраций Ростова-на-Дону с Международным женским днем, стал популярный певец Сергей Лазарев, которому в мае предстоит представлять Россию на Евровидении-2019.

Женщины, конечно же, остались в восторге — посты с концерта, который состоялся накануне, 7 марта, заполонили социальные сети:

- Да это лучший подарок, который только можно себе было вообразить! Великолепно! Потрясающе! Спасибо, Виталий Васильевич (Кушнарев. - прим. ред.), - выражали свою признательность дамы.

-Историю творят мужчины, а мужчин - творят женщины, - заметил в своем выступлении со сцены сам сити-менеджер Ростова-на-Дону под аплодисменты зала. - А я, как глава администрации города, готов признаться в любви ко всем ростовчанкам!

Лазарев исполнил свои хиты, а потом — не упустил, конечно, возможности проанонсировать свое выступлении на международном конкурсе:

- Да, я еще раз возвращаюсь на Евровидение, - рассказал певец. - И как получится в этот раз - не знаю, ведь там будут совсем другие песни, страны, исполнители. В любом случае - рассчитываю на вашу поддержку и надеюсь, что вы будете за меня переживать и болеть.

В какую именно сумму обошлось выступление Сергея Лазарева, точно не известно, но, согласно открытым данным концертных агентств, ценник исполнителя начинается от 40 тысяч евро (2,5 млн рублей) в Москве и Подмосковье, а выезды в регионы оплачиваются, понятно, по более высокому тарифу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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