В Ростове-на-Дону в мае откроется самый большой в регионе зал для художественной гимнастики
В мае в Ростовской областном училище олимпийского резерва откроется новый спортзал для занятий по художественной гимнастики.
- Мы продолжаем совершенствовать базу РОУОР, которое является уже сегодня мощным спортивным кластером, а новый зал стал частью его огромной инфраструктуры, - сообщил первый замгубернатора донского региона Игорь Гуськов. - Причем, этот зал художественной гимнастики станет самым высоким вообще в Ростовской области - 14 метров, а его площадь составляет более полутора тысяч кв. метров, здесь предусмотрено все для тренировочного процесса, в том числе раздевалки с душевыми комнатами.
По его словам, создание этого комплекса (вместе с оборудованием) обошлось в 54 млн рублей.
К настоящему времени там ведется внутренняя отделка помещений, обустройство инженерных систем и газовой котельной, благоустройство территории, монтаж и наладка оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU