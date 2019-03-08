В Ростове-на-Дону в мае откроется самый большой в регионе зал для художественной гимнастики

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-08T10:51:18+03:00

Тренировки начнутся уже через несколько месяцев. Фото: управление информполитики правительства РО.

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В мае в Ростовской областном училище олимпийского резерва откроется новый спортзал для занятий по художественной гимнастики.

- Мы продолжаем совершенствовать базу РОУОР, которое является уже сегодня мощным спортивным кластером, а новый зал стал частью его огромной инфраструктуры, - сообщил первый замгубернатора донского региона Игорь Гуськов. - Причем, этот зал художественной гимнастики станет самым высоким вообще в Ростовской области - 14 метров, а его площадь составляет более полутора тысяч кв. метров, здесь предусмотрено все для тренировочного процесса, в том числе раздевалки с душевыми комнатами.

По его словам, создание этого комплекса (вместе с оборудованием) обошлось в 54 млн рублей.

К настоящему времени там ведется внутренняя отделка помещений, обустройство инженерных систем и газовой котельной, благоустройство территории, монтаж и наладка оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU