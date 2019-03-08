В Ростовской области полиция накрыла крупный канал сбыта насвая

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-08T12:34:35+03:00

Оперативники задержали 20-летнего жителя Новочеркасска, который вез в своем автомобиле полторы сотни уже подготовленных к продаже пакетов с табачной смесью

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Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России по Ростовской области задержали 20-летнего жителя Новочеркасска, прямо из салона своей машины бойко торговавшего насваем — популярной у молодежи некурительной табачной смесью, запрещенной к продаже в РФ, которая обладает наркотическим эффектом.

- Парень продавал уже расфасованным по пакетикам зельем, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в полицейском ведомстве. - Их, как выяснилось, у него было более полутора сотен, а общий вес зелья — порядка четырех килограммов.

Итог: насвай изъят, а продаваец понесет ответственность за торговлю им - в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU