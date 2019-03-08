В Ростовской области полиция накрыла крупный канал сбыта насвая
Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России по Ростовской области задержали 20-летнего жителя Новочеркасска, прямо из салона своей машины бойко торговавшего насваем — популярной у молодежи некурительной табачной смесью, запрещенной к продаже в РФ, которая обладает наркотическим эффектом.
- Парень продавал уже расфасованным по пакетикам зельем, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в полицейском ведомстве. - Их, как выяснилось, у него было более полутора сотен, а общий вес зелья — порядка четырех килограммов.
Итог: насвай изъят, а продаваец понесет ответственность за торговлю им - в соответствии с действующим законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU