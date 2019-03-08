2019-03-08T13:37:08+03:00
Общество

Как в «дореволюционное» время: ростовчане добились возврата больших автобусов на 22-й маршрут

В городском департаменте транспорта заявили, что один из перевозчиков готов предоставить соответствующие машины
Александр СТЕПАНОВ
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Надо полагать, большие автобусы выйдут на линию уже в ближайшее время. Фото: пресс-служба мэрии.Надо полагать, большие автобусы выйдут на линию уже в ближайшее время. Фото: пресс-служба мэрии.
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На городской маршрут №22, на постоянную загруженность которого и нехватку мест в маленьких автобусах, выводимых на линию выигравшим муниципальный конкурс новым перевозчиков, уже долгое время жаловались ростовчане, все-таки вернут большие автобусы, ходившие прежде, до «транспортной революции».

Об этом идет речь в ответе директора городского дептранса Христофора Ермашова на соответствующее письмо ростовского активиста Артемия Зайцева, который он опубликовал на своей странице в соцсети.

«В департамент транспорта Ростова-на-Дону поступило обращение компании, осуществляющей регулярные перевозки по маршруту №22, о готовности обеспечить его обслуживание автобусами большого класса, - отмечает Ермашов в своем ответе. - В настоящее время с перевозчиком ведутся переговоры по уточнению технических характеристик подвижного состава и сроках подготовки к эксплуатации на маршруте».

Ответ директора дептранса на письмо-запрос активиста. Фото: страница Артемия Зайцева в соцсети.

Ответ директора дептранса на письмо-запрос активиста. Фото: страница Артемия Зайцева в соцсети.

Добавим, что ранее новый руководитель ведомства Христофор Ермашов, сменивший на этом посту Сергея Саенко, который покинул его после шквала критики за недоработки по модернизации системы общественного транспорта, сам говорил «Комсомольской правде», прокатившись несколько раз на 22-й маршрутке, что в адрес перевозчика подавались претензии по поводу уровня обслуживания этого направления: ему отводилось время на исправление недостатков, иначе мэрия грозила ему расторжением контракта. Судя по всему, стороны нашли компромиссный варианта в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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