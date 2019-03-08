2019-03-08T16:10:46+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону гопник избил и ограбил прохожего за отказ купить ему выпивку

Добычей 25-летнего рецидивиста стали наручные часы и банковские карты пострадавшего
Александр СТЕПАНОВ
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Нападавший ранее уже был судим за аналогичное преступление.Нападавший ранее уже был судим за аналогичное преступление.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Инцидент произошел средь бела дня в самом центре южной столицы, когда спешившего по своим делам ростовчанина остановил некий молодой человек.

- Парень потребовал, чтобы тот купил ему выпивку в магазине, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности случившегося в главном управлении МВД по Ростовской области. - Мужчина ему отказал. Тогда злоумышленник набросился на него с кулаками, сбил с ног, а затем снял с его руки часы, забрал банковские карты и скрылся прочь.

Потерпевший, разумеется, отправился писать заявление в полицию — благо до Кировского райотдела полиции на пр. Ворошиловском идти ему было недалеко. А оперативник угрозыска, надо отдать им должное, сработали четко: вскоре подозреваемый был задержан — помогло то, что ограбленный хорошо запомнил его лицо и описал приметы, а хулиган был ранее судим, как раз по аналогичной статье УК РФ.

- Ему 25 лет, сейчас он взят под стражу по обвинению в совершении преступления по статье «Грабеж», - уточнили в полицейском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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