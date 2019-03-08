2019-03-08T16:57:03+03:00
Общество

В честь Международного женского дня на улицы Ростова-на-Дону выпустили праздничный автобус

Транспортники призвали ростовчанок уметь находить счастье в обыденных мелочах
Александр СТЕПАНОВ
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В компании-перевозчике пояснили, что хотели таким образом порадовать жителей и гостей города. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!" / Маша Савченко.В компании-перевозчике пояснили, что хотели таким образом порадовать жителей и гостей города. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!" / Маша Савченко.
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Одно из транспортных предприятий южной столицы выпустило в пятницу, 8 марта, на улицы города празднично оформленный автобус — украшенный поздравительной надписью и нарисованными цветами на бортах, он курсирует по маршруту №25 (между ГПЗ-10 и Верхним Темерником).

- Мы от всей души хотели порадовать жителей и гостей города, подарить приятные впечатления, - объяснили в компании-перевозчике. - Потому что в наше непростое время очень важно уметь находить счастье в обыденных мелочах, и мы надеемся, что у нас получилось вызвать у пассажиров самую искреннюю улыбку. Дорогие женщины, в этот искренний весенний праздник мы желаем вам множества радостных моментов и ярких эмоций! Пусть вас всегда окружают любимые и преданные люди, все самые заветные мечты исполняются, а все начинания становятся успешными! Улыбайтесь, заряжайте энергией окружающих и будьте счастливы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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