2019-03-08T19:07:29+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП в Ростове-на-Дону с участием спорткара за 5 млн рублей и КамАЗа

Audi R8 от удара раскрутило на дороге, словно игрушечную машинку
Александр СТЕПАНОВ
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Спорткар превратился в груду металла. Фото из группы ВК "ПРО АВТО РОСТОВ | AAA61".Спорткар превратился в груду металла. Фото из группы ВК "ПРО АВТО РОСТОВ | AAA61".
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В соцсетях появилось видео момента столкновения спорткара Audi R8 (стоимость от 4-5 млн рублей и выше) и КамАЗа, которое произошло в минувшую среду, 6 марта, в Ростове-на-Дону на ул. 56-й Армии.

На записи, сделанной видеорегистратором самого грузовика, можно разглядеть, как легковушка на очень приличной скорости пытается вклиниться между идущим в попутном направлении КамАЗом и припаркованным справа, по ходу движения, еще одним грузовым автомобилем. В итоге она цепляет тяжелую машину, вылетает по инерции вперед — и ее раскручивает несколько раз на проезжей части, словно игрушечную модельку.

Одни очевидцы утверждают, что незадолго до аварии видели, как желтая эта Audi R8 ехала по ул. Таганрогской, играя в «шашки» на дороге, подрезая другие автомобили.

Другие же сообщают, что на самом деле вины водителя спорткара нет: ДТП спровоцировал «УАЗ Патриот» с мигалками, который неожиданно резко перестроился из крайнего левого ряда вправо, поэтому «Ауди» была вынуждена уходить от этого тарана и сначала ударилась в припаркованный грузовик, а уже потом врезалась еще и в тот, что ехал впереди.

Видео момента ДТП в Ростове-на-Дону с участием спорткара Audi R8 и КамАЗа 06.03.2019 г..// Запись сделана видеорегистратором грузовика. Видео: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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