2019-03-09T00:43:00+03:00
Общество

"Заряженные на интим" тюльпаны на 8 Марта оказались не ростовскими

Очередной фейк в социальной сети ввел донских журналистов в заблуждение
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото, как оказалось, было сделано в Астрахани.Фото, как оказалось, было сделано в Астрахани.Фото: Соцсети
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8 марта ряд ростовских СМИ со ссылкой на паблик в социальной сети сообщили о том, что где-то в южной столице в Международный женский день продавались тюльпаны с табличкой: "Заряжены на интим". Якобы местные цветочницы таким образом решили привлечь к своему товару больше покупателей.

Но, что интересно, такими же торговками-выдумщицами похвастались Интернет-издания Калининграда и нескольких городов Украины. Причем, фотография прилавка с табличкой у всех была одна и та же.

Как оказалось "заряженные на интим" тюльпаны были хитом продаж еще год назад и не в Ростове, а в Астрахани. По сообщениям местных СМИ годичной давности, этот прилавок с цветами стоял на рынке "Большие Исады". Житель города сфотографировал понравившуюся ему табличку и выложил в социальную сеть.

Напомним, что 8 марта по улицам Ростова-на-Дону ездил праздничный автобус, украшенный цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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