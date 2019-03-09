"Заряженные на интим" тюльпаны на 8 Марта оказались не ростовскими

СЕГОДНЯ 00:41 2019-03-09T00:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

8 марта ряд ростовских СМИ со ссылкой на паблик в социальной сети сообщили о том, что где-то в южной столице в Международный женский день продавались тюльпаны с табличкой: "Заряжены на интим". Якобы местные цветочницы таким образом решили привлечь к своему товару больше покупателей.

Но, что интересно, такими же торговками-выдумщицами похвастались Интернет-издания Калининграда и нескольких городов Украины. Причем, фотография прилавка с табличкой у всех была одна и та же.

Как оказалось "заряженные на интим" тюльпаны были хитом продаж еще год назад и не в Ростове, а в Астрахани. По сообщениям местных СМИ годичной давности, этот прилавок с цветами стоял на рынке "Большие Исады". Житель города сфотографировал понравившуюся ему табличку и выложил в социальную сеть.

Напомним, что 8 марта по улицам Ростова-на-Дону ездил праздничный автобус, украшенный цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU