В Ростовской области дамы-военнослужащие обеспечили связь в полевых условиях
Соединения Южного военного округа гордятся своими бойцами, которые, кстати, не всегда являются представителями сильного пола. 8 марта пресс-служба ЮВО опубликовала результаты тактико-специального учения, прошедшего на полигонах «Большой Лог» и «Кадамовский» в Ростовской области. Там военнослужащие-женщины подразделений связи и 150-й мотострелковой дивизии организовали связь на ходу между бронеавтомобилем «Тигр-М» и переносной радиостанций шестого поколения «Азарт». Причем им удалось наладить защищенный канал, действующий на расстоянии до 50 километров при воздействии радиопомех со стороны условного противника.
- В полевых условиях военнослужащие-женщины выполнили более 25 нормативов, в том числе развертывание радиорелейных станций и мачт, запитывание от автономных агрегатов питания, оборудование защитного заземления, а также организовали передачу цифровой информации на однотипные станции, - сообщает ЮВО. - Часть нормативов выполнялась в противогазах.
В учениях было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, около тысячи специалистов связи, в том числе более 30 женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU