2019-03-09T02:07:11+03:00
Общество

"Существо вредное, но симпатичное": Лопырева поздравила женщин с 8 Марта

А поклонники продолжают обсуждать ее ноги
Илья БОГОМОЛОВ
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Виктория Лопырева.Виктория Лопырева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Посол Чемпионата мира по футболу 2018 из Ростова-на-Дону, "Мисс Россия - 2003" и телеведущая Виктория Лопырева поздравила прекрасную поливу человечества с Международным женским днем.

- И создал Бог женщину... существо вредное, но симпатичное. С праздником, девочки! - написала блондинка-модель в Instagram, выложив фото себя, танцующей возле шикарного букета роз.

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И создал Бог женщину... существо вредное, но симпатичное))) С Праздником, девочки! V
57997 отметок «Нравится»266 комментариевInstagram

В ответ поклонники оставили красавице множество благодарных комментариев и отметили изящность ее ног.

Напомним, совсем недавно, 5 февраля, Виктория родила ребенка (таинственным отцом малыша оказался бизнесмен Игорь Булатов). И уже спустя три недели после родов известная ростовчанка хвасталась в Instagram пляжными фото. Поклонники отметили, что менее стройной и сексуальной блондинка не стала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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