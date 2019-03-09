"Существо вредное, но симпатичное": Лопырева поздравила женщин с 8 Марта
Посол Чемпионата мира по футболу 2018 из Ростова-на-Дону, "Мисс Россия - 2003" и телеведущая Виктория Лопырева поздравила прекрасную поливу человечества с Международным женским днем.
- И создал Бог женщину... существо вредное, но симпатичное. С праздником, девочки! - написала блондинка-модель в Instagram, выложив фото себя, танцующей возле шикарного букета роз.
В ответ поклонники оставили красавице множество благодарных комментариев и отметили изящность ее ног.
Напомним, совсем недавно, 5 февраля, Виктория родила ребенка (таинственным отцом малыша оказался бизнесмен Игорь Булатов). И уже спустя три недели после родов известная ростовчанка хвасталась в Instagram пляжными фото. Поклонники отметили, что менее стройной и сексуальной блондинка не стала.
ИСТОЧНИК KP.RU