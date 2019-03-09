"Биологическая бомба": на трассе под Ростовом-на-Дону нашли свалку нераспроданной рыбы

СЕГОДНЯ 02:25 2019-03-09T02:25:26+03:00

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В социальной сети появились возмутительные фотографии с трассы "Ростов - Таганрог", где в кювете оказалось несколько контейнеров с рыбой.

- Как такое можно делать?! На повороте на Мартыново выкинули большую кучу тухлой рыбы. Сейчас начнется жара, и от нее будет исходить неприятный запах. Биологическая бомба, - написал автор снимков.

- Зачем выловить столько рыбы, чтобы потом выкинуть? Не можешь продать - раздавай бесплатно, а лучше всего не загибать цену на товар, - возмутился один из комментаторов под фото, и множество ростовчан поддержало его.

- Сообщаю, там было ДТП, и рыбу собирали по трассе, - заявил другой мужчина.

В любом случае, жители донской столицы не поверили в опасность этой "свалки". Большинство уверено, что животные растащат рыбу еще до того, как она сгниет. Если, конечно, люди не утилизируют продукцию раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU