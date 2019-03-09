Два человека погибли в пожарах в Ростовской области 8 марта

СЕГОДНЯ 02:46 2019-03-09T02:46:21+03:00

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01». Фото: ГУ МЧС России по РО

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Днем, 8 марта, в Сальском районе Ростовской области во время пожара погиб человек. По информации от сотрудников МЧС, в 15:44 им поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме в поселке Степной Курган. Огонь распространился на площадь в 16 квадратных метров. Троим пожарным расчетам потребовалось 15 минут, чтобы ликвидировать ЧП, но во время тушения специалисты обнаружили на месте происшествия тело погибшего. Обстоятельства трагедии выясняются.

Похожее ЧП произошло в тот же день, только утром: в 6:30 загорелся частный дом в станице Обливской. Пламя бушевало на площади в 56 квадратных метров. На ликвидацию пожара так же ушло 15 минут, но в итоге спасатели сообщили об одном погибшем.

Также в Международный женский день в Ростовской области горели частные дома в поселке Красный сад (Азовский район) и в станице Кировской (Кагальницкий район). В последнем ЧП по сводке значится пострадавший. Еще один пожар произошел в Новочеркасске на улице Атаманской - там полыхала квартира в 9-этажном доме. Повреждены одна комната и домашние вещи жильцов. В тушении принимали участие пять пожарных расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU