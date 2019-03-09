На магазин духу не хватило: 19-летний ростовчанин обокрал библиотеку

СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-09T14:12:28+03:00

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Ростовские полицейские раскрыли необычную кражу. В одной из библиотек Железнодорожного района города пропала лестница, о чем в дежурную часть сообщил сотрудник учреждения.

- Оперативники установили личность подозреваемого. Правоохранители выяснили, что 19-летний местный житель повредил входную дверь и пробрался в библиотеку. Его внимание привлекла лестница, которую он забрал и сдал на металлолом. Полученные деньги он потратил на собственные нужды. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Добавим, что еще одна кража металла была раскрыта в Багаевском районе Ростовской области. Заявление поступило от хозяина домовладения, у которого пропала часть забора. Полицейские задержали 37-летнего местного жителя. Оперативники выяснили, что ночью он выломал часть ограждения и на грузовой машине отвез "добычу" в пункт приема метала, а некоторые фрагменты забора спрятал в роще. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU