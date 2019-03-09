2019-03-09T14:37:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Масленицу ожидается сильный ливень

Порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове ожидаются несколько дождливых дней.В Ростове ожидаются несколько дождливых дней.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Синоптики прогнозируют несколько дождливых дней для Ростова-на-Дону. Непогода придет уже завтра, 10 марта, когда горожане собрались праздновать Масленицу (также в этот день запланирован футбольный матч на "Ростов-Арене"). Осадки начнутся уже в обед, а к 8-9 часам вечера южную столицу ожидает самый настоящий ливень с усилением ветра до 17-19 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет колебаться от +7 до +10 градусов.

Более умеренные дожди прогнозируются на день понедельника, 11 марта, и в ночь с 12 на 13 числа. Причем во вторник вечером температура может опуститься до 0 градусов.

Напоминаем, что при сильном ветре не стоит парковать свою машину под деревьями и хлипкими конструкциями. После каждой непогоды ростовчане жалуются в социальных сетях на упавшие ветки, повредившие автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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