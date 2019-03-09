2019-03-09T17:03:25+03:00
Происшествия

Чтобы добраться домой, пьяный дончанин угнал с работы служебный автомобиль

А потом разбил его на трассе
Илья БОГОМОЛОВ
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В Матвеево-Курганском районе полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля.В Матвеево-Курганском районе полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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34-летний житель Матвеево-Курганского района оригинально добрался с работы домой. Будучи пьяным, он сел в одну из служебных машин организации, в которой трудился, и просто уехал. Когда начальник заметил пропажу автомобиля ИЖ-2717540, он заявил в полицию об угоне. Но стражам порядка не пришлось долго искать транспортное средство - оно практически сразу "засветилось" в одном из ДТП.

- Инспекторы ГИБДД получили информацию об аварии на трассе между двумя селами. В сообщении было сказано, что водитель не справился с управлением при повороте, зацепил другую машину и уехал с места происшествия. Сотрудники полиции получили описание автомобиля, совпадающее по приметам с угнанным, - рассказали в пресс-службе главка донской полиции.

Как выяснили стражи порядка, ключи от упомянутой машины находились в свободном доступе для всех сотрудников компании. Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, просто взял их и уехал домой. После аварии, подъехав ближе к своему хутору, он бросил авто на дороге и пошел пешком.

На данный момент угнанный ИЖ возвращен законному владельцу, а в отношении горе-работника возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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