2019-03-10T11:23:37+03:00
Спорт

Футбольный матч «Ростов»-«Арсенал»: болельщиков просят приехать заранее

Спортивный поединок начнется 10 марта в 14:00
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Спортивный поединок начнется 10 марта в 14:00. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"Спортивный поединок начнется 10 марта в 14:00. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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В воскресенье, 10 марта, в Ростове-на-Дону состоится футбольный матч с участием команд Премьер-Лиги. Известно что спортивный поединок пройдет на стадионе «Ростов Арена». На поле встретятся хозяева поля - футбольный клуб «Ростов», и команда из города Тулы «Арсенал». Охрану общественного порядка во время игры будут обеспечивать полицейские.

В Главном Управлении МВД России по региону обратились к болельщикам с просьбой, прибыть на матч заранее - за полтора-три часа до начала.

- Болельщикам футбольного матча необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - добавили в главке, - и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.

А еще напомнили: «Болельщики имеют возможность оставить крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона». Кроме того, зрителей призывают соблюдать общественный порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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