СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-10T11:47:37+03:00

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Футбольный матч «Ростов»-«Арсенал» 10 марта 2019: как добраться до стадиона. Как рассказали в мэрии Ростова-на-Дону ближе всех к месту проведения матча доедут автобусы до торгово-развлекательного комплекса, курсирующие с Западного - № 8, с Северного - № 65а, с Центрального рынка - № 75, с Каменки - № 49. А также маршруты, которые доезжают до стадиона с Центрального рынка - №39 и Рабочего городка - № 76.

Пешеходы смогут дойти к стадиону по восточному и западному тротуарам Ворошиловского моста и по Левобережной.

Кроме того, до 18:00 движение транспорта запрещено по дорогам восточного и западного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена». А с 12:00 до 18:00 еще и по съезду с Южного подъезда к донской столице на Магистральную улицу - от Южного подъезда до улицы Левобережной (там, где съезд к улице Пойменная, 1). Помимо этого, с 16:00 до 18:00 ограничен проезд по Магистральной улице - от Южного подъезда до Левобережной.

В городской администрации добавили, что гостям и болельщикам, не имеющим пропусков на свои машины, предлагается воспользоваться парковкой P9. А после матча выезд с нее возможен как в западном, так и в восточном направлении.

АЛЛО!

Подробную информацию о транспортном обеспечении мероприятий можно получить в едином контакт-центре городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.

ИСТОЧНИК KP.RU