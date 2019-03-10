2019-03-10T12:09:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропала 15-летняя ученица

7 марта она ушла на занятия и пропала
Ольга ГОПАЛО
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7 марта она ушла на занятия и пропала. Фото: ГУ МВД РОссии по РО.7 марта она ушла на занятия и пропала. Фото: ГУ МВД РОссии по РО.
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлена 15-летняя Разият Ризванова. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, девушка пропала еще 7 марта. В тот день она ушла из своего дома на учебу, но до сих пор о ее местонахождении неизвестно ни родным, ни близким, ни знакомым.

- В тот день она была одета в куртку «парку» камуфляжного цвета, синего цвета джинсы, черные кроссовки с красными цветами, - рассказали в донском главке. - Ее рост 154 сантиметра, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.

В настоящее время стражи порядка опрашивают всех, кто виделся с ней в день исчезновения, а также поиск девушки ведется и в Интернете. Горожан призывают не быть равнодушными к чужой беде и, если что-то знаете о том, где может находиться девушка, звонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в полицию по телефону 8(863) 249-11-11, 8(863) 249-11-38 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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