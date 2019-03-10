В Ростовской области неизвестный снял с авто аккумулятор

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-10T17:32:19+03:00

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В полицию Аксайского района Ростовской области позвонил местный житель, который сообщил о преступлении. Он рассказал стражам порядка, что оставил свой автомобиль на улице, а неизвестный снял с «КамАЗа» аккумулятор.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им удалось по горячим следам задержать злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель.

- Он дождался, пока хозяин оставит машину без присмотра, похитил аккумуляторную батарею, а затем скрылся в неизвестном направлении, - добавили в донском главке.

Известно, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а задержанного признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести за решеткой. Санкциями данной статьи предусматривается до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU