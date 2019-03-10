2019-03-10T15:58:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в честь Прощеного воскресенья Василий Голубев попросил прощения у всех земляков

Губернатор отметил Масленицу в парке «Левобережный»
Ольга ГОПАЛО
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Губернатор отведал блинов и принял участие в мастер-классе по приготовлению лакомства. Фото: Пресс-служба губернатора РО.Губернатор отведал блинов и принял участие в мастер-классе по приготовлению лакомства. Фото: Пресс-служба губернатора РО.
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В воскресенье, 10 марта, на Дону широко отмечают Масленицу. Народные гуляния проходят, в том числе и парках донской столицы. На одном из них побывал губернатор региона Василий Голубев.

Главный областной праздник проходил в парке «Левобережный». Сюда съехались жители со всех уголков области. Там работали сценические площадки, «Аллея потехи», творческие мастерские, выступили лучшие самодеятельные коллективы Дона. Все желающие могли посетить выставку народных промыслов и ярмарку изделий донских мастеров под открытым небом.

Василий Голубев отметил Масленицу в парке "Левобережный". Фото: Пресс-служба губернатора РО.

Василий Голубев отметил Масленицу в парке "Левобережный". Фото: Пресс-служба губернатора РО.

По традиции в честь Прощеного воскресенья Василий Голубев попросил у всех земляков прощения. Кроме того, он прошелся по парку, пообщался с участниками праздника, отведал блинов, принял участие в мастер-классе по приготовлению лакомства и шутливых состязаниях.

- Масленица – один из любимых народных праздников с многовековой историей, - сказал со сцены Василий Юрьевич. - Наши предки таким образом провожали зиму, встречали весну. Масленица всегда была семейным праздником, когда собирались семьями, с друзьями, вместе гуляли. Здорово, что эта красивая традиция сохранилась и сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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