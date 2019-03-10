В Ростове-на-Дону «Комсомолка» поздравила горожан с Масленицей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-10T15:41:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 марта, в Ростове-на-Дону и окрестностях отмечают последний день Масленицы, когда, по традиции, провожают зиму и встречают весну. Широкое гуляние прошло и в главном городском парке донской столицы - имени Максима Горького.

Уже с утра там было шумно и многолюдно. Основные гуляния развернулись на центральной эстраде, где прошел концерт «Масленица, красна девица пришла с народом веселится». На сцене выступали лучшие творческие коллективы нашего города. Зрителей ждали казачьи песни и пляски. Кроме того, здесь же разместилась полевая кухня, где каждый желающий мог отведать блинчиков с пылу с жару. Гостей развлекали и веселые ходулисты. А еще все желающие могли полюбоваться изделиями народных умельцев - весь день в парке работала выставка-ярмарка «Город мастеров».

В нашей яркой и красочной палатке каждый узнать о действующих коллекциях «Комсомолки».Фото: Антон Строкин

Как известно, сразу же после Масленицы начинается один из самых старейших и строгих постов. Поэтому «Комсомолка» приготовила верующим подарок - номер газеты, в котором напечатан удобный календарь наступающего Великого поста. При этом любой желающий, купив нашу газету, мог получить еще и замечательные книги в подарок. А также в яркой и красочной палатке с надписью «Комсомольская правда» ростовчане и гости города смогли узнать о действующих коллекциях «Комсомолки», приобрести книги себе или на подарок родным, близким и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU