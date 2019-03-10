2019-03-10T15:41:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону «Комсомолка» поздравила горожан с Масленицей

Грандиозный праздник прошел в главном городском парке - имени Максима Горького
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Грандиозный праздник прошел в главном городском парке - имени Максима Горького.Грандиозный праздник прошел в главном городском парке - имени Максима Горького.Фото: Антон Строкин
Изменить размер текста:

В воскресенье, 10 марта, в Ростове-на-Дону и окрестностях отмечают последний день Масленицы, когда, по традиции, провожают зиму и встречают весну. Широкое гуляние прошло и в главном городском парке донской столицы - имени Максима Горького.

Уже с утра там было шумно и многолюдно. Основные гуляния развернулись на центральной эстраде, где прошел концерт «Масленица, красна девица пришла с народом веселится». На сцене выступали лучшие творческие коллективы нашего города. Зрителей ждали казачьи песни и пляски. Кроме того, здесь же разместилась полевая кухня, где каждый желающий мог отведать блинчиков с пылу с жару. Гостей развлекали и веселые ходулисты. А еще все желающие могли полюбоваться изделиями народных умельцев - весь день в парке работала выставка-ярмарка «Город мастеров».

В нашей яркой и красочной палатке каждый узнать о действующих коллекциях «Комсомолки». Фото: Антон Строкин

В нашей яркой и красочной палатке каждый узнать о действующих коллекциях «Комсомолки».Фото: Антон Строкин

Как известно, сразу же после Масленицы начинается один из самых старейших и строгих постов. Поэтому «Комсомолка» приготовила верующим подарок - номер газеты, в котором напечатан удобный календарь наступающего Великого поста. При этом любой желающий, купив нашу газету, мог получить еще и замечательные книги в подарок. А также в яркой и красочной палатке с надписью «Комсомольская правда» ростовчане и гости города смогли узнать о действующих коллекциях «Комсомолки», приобрести книги себе или на подарок родным, близким и знакомым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону на остановке у женщины украли мобильник
«Машина настоящего ростовчанина»: В Ростове-на-Дону водитель сделал декор для авто из сушеной рыбы
В Новочеркасске на остановке у пассажирки украли кошелек с 13 тысячами рублей
Обзор матча ФК Ростов - ФК Арсенал: счет, голы, статистика игроков
В Ростове-на-Дону в честь Прощеного воскресенья Василий Голубев попросил прощения у всех земляков
В Ростовской области неизвестный снял с авто аккумулятор
В Ростове-на-Дону пропала 15-летняя ученица
Футбольный матч «Ростов»-«Арсенал» 10 марта 2019: как добраться до стадиона
Футбольный матч «Ростов»-«Арсенал»: болельщиков просят приехать заранее
Чтобы добраться домой, пьяный дончанин угнал с работы служебный автомобиль
В Ростове-на-Дону на Масленицу ожидается сильный ливень
На магазин духу не хватило: 19-летний ростовчанин обокрал библиотеку
В Ростове-на-Дону женщина погибла, выпав с 10 этажа вечером 8 марта
В Левенцовке построят большую поликлинику, четыре детсада и школу
Два человека погибли в пожарах в Ростовской области 8 марта
"Биологическая бомба": на трассе под Ростовом-на-Дону нашли свалку нераспроданной рыбы