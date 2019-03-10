2019-03-10T16:51:45+03:00
Спорт

Обзор матча ФК Ростов - ФК Арсенал: счет, голы, статистика игроков

Обзор матча 19-го тура чемпионата России ФК Ростов - ФК Арсенал [видео]
Виктор ГОВОРОВ
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За матчем "Ростов" - "Арсенал" наблюдали больше 25 тысяч зрителей. Фото: Антон СтрокинЗа матчем "Ростов" - "Арсенал" наблюдали больше 25 тысяч зрителей. Фото: Антон Строкин
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10 марта на стадионе "Ростов-Арена" состоялся матч 19-го тура чемпионата России ФК "Ростов" - ФК "Арсенал". Игра завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, безвыигрышная серия "желто-синих" достигла семи матчей - в последний раз подопечные Валерия Карпина побеждали 27 октября прошлого года "Анжи" (1:0). В отчетной встрече, за которой наблюдали более 25 тысяч болельщиков, ростовчанами ввиду дисквалификации Валерия Карпина руководил Виталий Кафанов, трудившийся ранее в команде в тренерском штабе Курбана Бердыева. Но и ему не удалось привести "Ростов" к победе. Шансы были, Сигурдарсон даже забил гол, но арбитр взятие ворот отменил, посчитав, что исландец сыграл рукой.

Игра завершилась со счетом 0:0. Фото: Антон Строкин

Игра завершилась со счетом 0:0.Фото: Антон Строкин

Имелись моменты и у гостей - ростовчан дважды спас голкипер Сергей Песьяков. В конце поединка Кафанов бросил в бой все резервы: Ионова, Шомуродова, Зайнутдинова. И это едва не принесло результат, однако Еременко не сумел пробить вратаря с правого угла штрафной, а Шомуродов пробил головой мимо цели после подачи Зайнутдинова. Итог - 0:0.

На стадионе "Ростов-Арена" состоялся матч 19-го тура чемпионата России ФК "Ростов" - ФК "Арсенал". Фото: Антон Строкин

На стадионе "Ростов-Арена" состоялся матч 19-го тура чемпионата России ФК "Ростов" - ФК "Арсенал".Фото: Антон Строкин

10.03.2019 Ростов - Арсенал - 0:0. Обзор матча.Статистика матча

ИСТОЧНИК KP.RU

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