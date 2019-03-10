2019-03-10T16:18:45+03:00
Общество

В Новочеркасске на остановке у пассажирки украли кошелек с 13 тысячами рублей

Стражам порядка удалось задержать предполагаемую преступницу
Ольга ГОПАЛО
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Стражам порядка удалось задержать предполагаемую преступницу.Стражам порядка удалось задержать предполагаемую преступницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В полицию города Новочеркасска обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой вора. Дамочка сообщила полицейским, что стояла на остановке в ожидании автобуса. Однако во время оплаты проезда обнаружила пропажу кошелька.

Как пояснили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, им удалось отыскать предполагаемую преступницу. Ею оказалась 26-летняя женщина. За ее плечами уже была судимость.

Она рассказала, что дождалась, пока пассажирка отвлечется, а затем похитила из женской сумочки кошелек. В нем находились более тринадцати тысяч рублей. Завладев добычей, злоумышленница сразу же скрылась.

В донском главке добавили, что в отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено до двух лет лишения свободы. Если дело дойдет до суда, то не исключено, что ближайшее время предполагаемая воровка проведет их за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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