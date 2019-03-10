2019-03-10T17:06:29+03:00
Общество

«Машина настоящего ростовчанина»: В Ростове-на-Дону водитель сделал декор для авто из сушеной рыбы

Ноу-хау обсуждают в соцсетях
Ольга ГОПАЛО
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Ноу-хау обсуждают в соцсетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".Ноу-хау обсуждают в соцсетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилась фотография автомобиля, которую активно обсуждают Интернет-пользователи. На снимке видно, что хозяин авто сделал из сушеной рыбы декор для своего железного коня. Две рыбины висят в салоне у лобового стекла автомобиля марки "Жигули".

- Машина настоящего ростовчанина, - подписал снимок автор фотографии, лайки под которой всего за несколько часов поставили свыше трехсот человек. При этом под постом развернулась самая настоящая дискуссия.

- По лету довольно сомнительный ароматизатор, - написал один из ростовчан.

- Коптит, летом в машине температура самое то, - пошутил другой.

- Рыбная классика, - так назвал увиденное еще один из Интернет-пользователей.

- Так стекло разобьют и сопрут же, - предупредил хозяина автомобиля еще один пользователь социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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