В Ростове-на-Дону на остановке у женщины украли мобильник

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-10T17:49:10+03:00

Гаджет за восемь тысяч рублей нашли полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гаджет за восемь тысяч рублей нашли полицейские

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась жительница города. Она рассказала, что у нее украли мобильный телефон. Стоимость пропажи потерпевшая оценила в восемь тысяч рублей. Стражам порядка удалось задержать предполагаемого воришку. Им оказался 43-летний местный житель.

- Воспользовавшись ситуацией, он вытащил телефон у ростовчанки из кармана, когда она заходила в общественный транспорт, после чего покинул место происшествия, - сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.

В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде. Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, ближайшие два года он может провести за решеткой.

Напомним, в Новочеркасске у пассажирки автобуса украли кошелек с деньгами, в котором находились 13 тысяч рублей. Предполагаемая воровка вытащила его на остановке общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU