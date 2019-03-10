2019-03-10T17:49:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на остановке у женщины украли мобильник

Гаджет за восемь тысяч рублей нашли полицейские
Ольга ГОПАЛО
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Гаджет за восемь тысяч рублей нашли полицейские.Гаджет за восемь тысяч рублей нашли полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратилась жительница города. Она рассказала, что у нее украли мобильный телефон. Стоимость пропажи потерпевшая оценила в восемь тысяч рублей. Стражам порядка удалось задержать предполагаемого воришку. Им оказался 43-летний местный житель.

- Воспользовавшись ситуацией, он вытащил телефон у ростовчанки из кармана, когда она заходила в общественный транспорт, после чего покинул место происшествия, - сообщили в Главном Управлении МВД России по региону.

В настоящее время мужчина отпущен под подписку о невыезде. Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, ближайшие два года он может провести за решеткой.

Напомним, в Новочеркасске у пассажирки автобуса украли кошелек с деньгами, в котором находились 13 тысяч рублей. Предполагаемая воровка вытащила его на остановке общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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