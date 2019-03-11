Соцсети: грузовик испортил газон в новом ростовском парке Левобережный

СЕГОДНЯ 09:43 2019-03-11T09:49:32+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото испорченного газона в новом парке Левобережном. Очевидец рассказал, что военный "КамАЗ" с прицепом заехал на набережную и "прошелся" по высаженной траве, оставив следы от больших колес. Многие люди возмутились этой ситуации и стали ругать водителя грузовика и его начальство. Но были и те, кто встал на сторону солдат.

- "КамАЗ", тем более с прицепом, по дорожке не загонишь - ширины не хватит и радиуса для разворота. Как тогда должен был заехать водитель? Или он должен был перепрыгнуть через газон? Или постелить защитное покрытие вначале? В общем, попробуйте вначале подумать, может, водитель, наоборот, сделал все возможное в этой ситуации, чтобы минимизировать вред, прежде чем сразу кидаться обвинениями, - написала ростовчанка Анастасия.

В комментариях люди также интересуются: будет ли в этом случае штраф от администрации парка.

ИСТОЧНИК KP.RU