2019-03-11T09:49:32+03:00
Общество

Соцсети: грузовик испортил газон в новом ростовском парке Левобережный

Горожане возмущены произошедшим
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото пользователя Яков Лейтус из группы "Ростов Главный".Фото пользователя Яков Лейтус из группы "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото испорченного газона в новом парке Левобережном. Очевидец рассказал, что военный "КамАЗ" с прицепом заехал на набережную и "прошелся" по высаженной траве, оставив следы от больших колес. Многие люди возмутились этой ситуации и стали ругать водителя грузовика и его начальство. Но были и те, кто встал на сторону солдат.

- "КамАЗ", тем более с прицепом, по дорожке не загонишь - ширины не хватит и радиуса для разворота. Как тогда должен был заехать водитель? Или он должен был перепрыгнуть через газон? Или постелить защитное покрытие вначале? В общем, попробуйте вначале подумать, может, водитель, наоборот, сделал все возможное в этой ситуации, чтобы минимизировать вред, прежде чем сразу кидаться обвинениями, - написала ростовчанка Анастасия.

В комментариях люди также интересуются: будет ли в этом случае штраф от администрации парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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