2019-03-11T10:15:44+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пропавшую пенсионерку Лидию Келлер

Женщина пропала рано утром 9 марта в станице Кагальницкая
Ольга ГОПАЛО
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Женщина пропала рано утром 9 марта в станице Кагальницкая. Фото: "Лиза Алерт Юг".Женщина пропала рано утром 9 марта в станице Кагальницкая. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлена Лидия Келлер. Известно, что 68-летняя женщина пропала в субботу, 9 марта. В тот день она вышла из своего дома, расположенного в станице Кагальницкая, однако с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким, ни знакомым.

- В тот день она была одета в толстовку разноцветную, тунику зеленого цвета, черные штаны, черные тапки и платок светлый с цветочным рисунком, - рассказали волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост пенсионерки 170 сантиметров, она полного телосложения, волосы короткие темные, глаза голубые, ходит медленно.

В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет. Поисковики просят не быть равнодушными и не проходиьт мимо чужой беды: если вам что-то известно о том, где может находиться Лидия Ивановна, они просят звонить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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