СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-11T10:31:03+03:00

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Погода на неделю 11-17 марта 2019 в Ростове-на-Дону: обещают дождь со снегом и плюсовые температуры. Если верить метеорологам, то яркого солнышка и по-настоящему весеннего тепла горожанам и гостям донской столицы еще придется подождать.

В частности, в понедельник, 11 марта, станет самым теплым днем предстоящей недели - ожидается до плюс десяти градусов тепла. Правда, во второй половине дня погода может испортиться и начнет накрапывать дождь. При этом сила юго-западного ветра временами может достигать семнадцати метров в секунду.

Во вторник, 12 марта, сильное похолодание - до плюс четырех в дневные часы. Ветер утихнет до 12 метров в секунду, а со второй половины дня осадки в виде дождя. В ночь на среду, 13 марта, ростовчан ждет неприятный сюрприз. Синоптики прогнозируют снег с дождем, утром до плюс одного, днем потеплеет до плюс восьми. Ветер изменит свое направление на северное, а его порывы будут достигать восьми метров в секунду.

В четверг, 14 марта, в ночные часы около нуля, днем от двух до восьми тепла и ясно. Ветер до 13 метров в секунду ожидается не только в этот день, но и в пятницу, 15 марта. Все оставшиеся дни недели от четырех до восьми градусов тепла, возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU