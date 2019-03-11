Восемь процентов всей рыбы, продаваемой в магазинах Ростовской области, оказались опасными для здоровья

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-11T11:00:47+03:00

Выбирая рыбу, нужно быть очень внимательным. Фото: управление ветеринарии.

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Специалисты настоятельно рекомендуют очень внимательно относиться к вопросу покупки рыбных продуктов в магазинах — приобретая деликатес, можно легко нарваться на опасную для здоровья продукцию.

- В прошлом году специалисты проверили без малого восемьсот объектов, осуществляющих оборот рыбной продукции в Ростовской области, отобрав свыше тысяч ее проб для лабораторных испытаний, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении Роспотребнадзора. - В результате, по микробиологическим показателям удельный вес нестандартных проб составил 7,7 процента, по физико-химическим показателям – 4,9 процента.

Среди основных нарушений (а всего забраковали 75 партий продукции — это 779 килограммов) названы, и нарушение температурного режима хранения рыбы, и реализация продукции с истекшим сроком годности или не соответствующего качества.

- На виновных лиц составлено 178 протоколов об административных правонарушениях, наложены 211 штрафов на общую сумму 2,3 млн рублей, по четырем магазинам их деятельность приостановлена на тридцать суток, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU