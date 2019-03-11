2019-03-11T11:07:14+03:00
Общество

Ростовские таможенники задержали две сотни контрафактных кукол «Monster high»

Теперь товар будет конфискован
Ольга ГОПАЛО
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Теперь весь товар будет конфискован. Фото: ЮТУ.Теперь весь товар будет конфискован. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области таможенники задержали партию подозрительных игрушек. Об этом сообщили в Южном таможенном Управлении. Известно, что подозрения вызвали куклы «Monster high».

- Представителю правообладателя был направлен запрос о возможном нарушении его исключительных прав, - рассказали в ведомстве.

В итоге, владелец ответил, что «продукция, заявленная в декларации на товар, не является произведенной ими либо иными предприятиями с разрешения правообладателя. Обществу с ограниченной ответственностью, подавшему декларацию на товар, права на использование также не предоставлялись». Более того, по информации представителя правообладателя, на ввезенных куклах очевидно копирование дизайна оригинальной продукции, упаковка спорных товаров также имеет отличия от оригинальной.

В итоге, Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о признании кукол контрафактом. Теперь 192 игрушки подлежат конфискации, а их владельцу придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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