2019-03-11T11:22:31+03:00
Общество

В Ростовской области пожаловаться на незаконную продажу наркотиков можно по телефону горячей линии

Первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет на Дону с 11 по 22 марта
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области заработала горячая линия, позвонив на которую можно сообщить о незаконной торговле наркотиками.В Ростовской области заработала горячая линия, позвонив на которую можно сообщить о незаконной торговле наркотиками.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Ростовской области заработала горячая линия, позвонив на которую, можно сообщить о незаконной торговле наркотиками.

Как рассказали в правительстве региона, на Дону с 11 по 22 марта 2019 года проходит первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». В эти дни будут приниматься сообщения от жителей нашей области о фактах возможного совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных и наркотических и веществ. При этом обещают все поступившие звонки в обязательно порядке перенаправить в правоохранительные органы. А стражи порядка, в свою очередь, проведут детальную проверку по каждому обращению.

Известно, что цель акции - привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также для того, чтобы помочь тем наркозависимым, которым необходимы реабилитация или лечение. Звонки будут принимать не только правоохранители, но и медики.

АЛЛО!

Информацию можно сообщать

- круглосуточный телефон дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по РО - 8 (863) 249-34-44;

- «телефон доверия» ГБУ РО «Наркологический диспансер» - 8 (863) 240-60-70. Понедельник-пятница, с 09:00 до 17:30. Также по этому можно будет получить консультативную помощь по вопросам лечения и реабилитации наркомании;

- раздел «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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