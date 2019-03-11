2019-03-11T11:57:59+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону будут судить обвиняемых в убийстве полицейских в Астрахани

На скамье подсудимых предстанут семь человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении обвиняемых в убийстве полицейских.

- По версии органов предварительного расследования, 11 организаторов и участников незаконного вооруженного формирования в апреле 2017 года совершили посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в городе Астрахань, - говорится в официальном сообщении суда.

В частности, ночью 4 апреля 2017 года четверо обвиняемых, находясь в автомобиле «ГАЗель», спровоцировали аварию с иномаркой, после чего вызвали инспекторов ДПС якобы для оформления дорожно-транспортного происшествия.

Когда последние прибыли, то злоумышленники выстрелили в них из пистолета, после чего завладели табельным оружием. А уже через два дня обвиняемые устроили стрельбу по троим сотрудникам Росгвардии, ответным огнем был уничтожен один из нападавших, а через некоторое время были ликвидированы трое его сообщников, остальные задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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